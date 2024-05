Mulher de 59 anos é assassinada a tiros dentro de casa em Salvador | A TARDE

Uma mulher foi assassinada a tiros de arma de fogo dentro de uma casa na noite de sexta-feira, 10, no bairro de Itapuã, em Salvador. A vítima foi identificada como Maria de Fatima da Cruz, de 59 anos.

Conforme informações que constam na ocorrência, suspeitos atiraram contra a mulher, na Primeira Travessa Beira Rio, no bairro de Itapuã, e fugiram. Informações preliminares são de que os criminosos são traficantes de uma facção criminosa.



De acordo com a Polícia Militar, policiais militares foram acionados, através do Cicom, para averiguar denúncia de uma mulher ferida a tiros. No local encontraram a vítima, no interior do imóvel, sem sinais vitais. O DPT foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.

A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

