Mulher de ex-líder do BDM é assassinada dentro de casa em Salvador

Polícia confirmou a vítima como Rejane Pereira dos Santos, de 30 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher de 30 anos, identificada como Rejane Pereira dos Santos, foi encontrada morta dentro da própria casa, na noite desta quarta-feira, 12, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PMN-BA), as equipes foram acionadas após denúncia de tiros em uma residência na Rua Direta de Pituaçu, na Avenida Gal Costa. Ao chegarem no local, os agentes constataram o fato.

Informações preliminares apontam que homens armados teriam invadido a casa de Regiane e efetuado diversos disparos contra a vítima.

Ela seria esposa de Jeferson Daniel da Silva, conhecido pelo vulgo de 'Pateta', que foi encontrado morto em um matagal no bairro de Itinga, em dezembro do ano passado. Ele era gerente do tráfico na localidade de Sussuarana Nova.

Autoria, motivação e circunstâncias do crime estão sendo apuradas. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização de perícia no local, remoção do corpo e necropsia.