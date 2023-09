Mulher devolve roupas ao perceber que comprou peças furtadas de loja

Uma moradora de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, devolveu produtos furtados de uma loja de roupas na localidade. Ela comprou as peças sem saber que tinham sido levadas de um estabelecimento arrombado na capital baiana, após ação feita por uma dupla criminosa na madrugada de sexta-feira, 15, na Rua Ambrósio Calmon, no mesmo bairro.

A dona da loja invadida disse que mais da metade dos produtos, cerca de 60%, foi devolvida pela mulher. A Polícia Militar (PM) da Bahia disse que não chegou a ser acionada para a ocorrência.

A empresária não chegou a mencionar o prejuízo causado pela ação dos homens, que chegou a ser registrada por uma câmera do circuito interno de segurança do espaço. Ela deu as informações para a TV Bahia, sem se identificar.