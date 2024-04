Mulher é agredida por ex-marido em praça de alimentação de shopping | A TARDE

Uma mulher foi agredida pelo ex-marido, na tarde desta quinta-feira, 18, após homem ir encontrar a filha que estava com uma cuidadora no Shopping Paralela, em Salvador. O caso aconteceu em frente ao McDonald’s.

O agressor, identificado como Rodrigo Dela Cela Rodrigues, foi ver a filha, mas a criança chorou ao encontrar o pai. Nesse momento, a cuidadora ligou para a mãe da menina, que foi até o local. Ao notar a chegada da ex-mulher, o homem teve um ataque de fúria. Os pais da menina são separados e o encontro aconteceu em virtude de uma ordem judicial.

A assistente social nomeada pela Justiça estava presente no momento do ocorrido. Foi registrada uma ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) no bairro de Brotas, segundo apuração do Informe Baiano.

O Portal A TARDE ouviu a vítima, de 28 anos, jovem mãe da criança de 7 anos, que pediu para não ser identificada. "Foi uma situação bem difícil, tive muito medo e foi um grande constrangimento para mim, por conta da agressão física e xingamentos sofridos, em público e na frente da minha filha, que ficou emocionalmente abalada com a situação".

Ela avalia que se estivessem em um local reservado a atitude do agressor poderia ser "muito pior", e teme por outras reações agressivas. "Ele tem se mostrado uma pessoa violenta", lamenta.



Câmeras de segurança do shopping registraram as imagens, que já foram solicitadas pela autoridade policial. Em nota, o shopping Paralela confirmou o incidente e pontuou que "não tolera nenhum tipo de agressão ou desrespeito. A segurança do shopping foi acionada e interveio prestando suporte para a cliente", disse a nota.