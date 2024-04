Mulher é agredida por marido com garrafa em bar de Salvador | A TARDE

Uma mulher, de 34 anos, que não teve o nome revelado, foi agredida com uma garrafada pelo companheiro, no bairro Alto do Cabrito, Subúrbio de Salvador, nesta sexta-feira, 29.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima estava bebendo com o esposo, na Rua das Hortas, quando os dois “se desentenderam e o homem golpeou a mulher com uma garrafa”. A vítima foi socorrida até uma unidade hospitalar.

Ainda segundo a Polícia, estão sendo coletados depoimentos, além da realização de investigações para localizar o autor do crime, A Delegacia Especial de Proteção à Mulher (Deam/Periperi) acompanha o caso.

Aumentos de casos de agressão à mulher em feriados

O crime sofrido pela vítima foi no dia da Sexta-Feira Santa, que engloba o período da Páscoa. Casos de agressão à mulher são mais recorrentes em períodos festivos e de feriados, visto que em sua maioria, o casal está de folga ou juntos.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), em junho de 2022, mais de 17% dos casos de violência doméstica se concentraram nos quatro dias do feriado de Corpus Christi. Dos 1.422 boletins de ocorrência registrados contra o crime no mês, 247 foram feitos durante o feriado.

Em abril, os três dias do feriado de Páscoa concentraram 13,65% dos boletins de ocorrência registrados por esse tipo de crime, de acordo com o órgão. Foram 1.677 casos em todo o mês de abril, sendo 299 no feriadão.

Atenção: em caso de emergência, a mulher ou alguém que esteja presenciando alguma situação de violência, pode solicitar ajuda através do telefone 190.