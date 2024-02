Mulher é assaltada na Barra e crime é registrado por morador | A TARDE

Uma mulher teve seus pertences levados por um grupo de suspeitos na orla da Barra, em Salvador. O crime foi registrado por um morador do local, do alto da sua janela. A região estava lotada e a ação aconteceu em plena luz do dia.

As imagens mostram o momento em que a mulher é seguida por jovens e atacada. Os suspeitos correram e atravessaram a Avenida Oceânica. A Polícia Militar disse em nota que não foi acionada para a ocorrência nos últimos dias.

Até o momento, ninguém foi preso. Um dos principais pontos turísticos de Salvador, a Barra contabilizou dezenas de crimes em 2023.

Mulher tem pertences levados por assaltantes na Barra Reprodução