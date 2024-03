Mulher é assassinada a tiros em via pública do Subúrbio de Salvador | A TARDE

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi assassinada a tiros na Rua Algoroba do Joanes, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso aconteceu na manhã deste sábado, 2, em uma via pública.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que uma guarnição da 14ª CIPM foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegarem, os pms constataram o fato, sendo que a vítima teve a morte atestada por prepostos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)que foram ao local.

As guias de remoção e de perícia foram expedidas. Autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).