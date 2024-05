Mulher é assassinada a tiros no meio da rua em Salvador | A TARDE

Uma mulher, identificada apenas como Ludmilla, foi executada a tiros na noite de terça-feira, 7, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil relatou que a ação ocorreu na Rua 18 de Outubro. Informações preliminares apontam que ela teria sido executada por traficantes de drogas na região.

Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

Publicações relacionadas