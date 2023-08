Mulher é assassinada em via pública, em Periperi

Em mais um caso da violenta quinta-feira, 3, em Salvador, uma mulher foi assassinada em via pública no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (3), na rua Nova Divinéia. Informações iniciais apontam que os suspeitam chegaram atirando. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Alessandra Silva.

As guias periciais foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).