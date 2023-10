Mulher é encontrada morta dentro de apartamento na Barra

Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento no Edifício Villa Isabel, no bairro da Barra, em Salvador. Identificada como Marina Bonfim Menezes, a vítima foi localizada dentro do quarto na última segunda-feira, 25.

A Polícia Militar contou ao Portal A TARDE que a solicitação foi feita pelo pai da vítima. "Policiais militares da 11ª CIPM foram acionados na tarde de segunda-feira (25) para averiguar a informação de que o cadáver de uma mulher tinha sido encontrado no interior de um imóvel na Av. Princesa Isabel, na Graça", disse a PM em nota.

O pai da mulher contou para a polícia que não tinha conhecimento sobre a causa da morte, que serão apuradas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia também estiveram no local.