Mulher é encontrada morta depois de 'live' com traficantes em Salvador

- Foto: Reprodução

Uma mulher foi encontrada morta na noite de segunda-feira, 22, nas imediações da Rua Getúlio Vargas, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. A vítima apresentava marcas de tiros pelo corpo. O crime teria sido cometido após a mulher, que ainda não teve o nome revelado, aparecer em uma 'live', no Instagram, na companhia de homens armados em um bar da região.

Leia mais:

>> Família de Aysha Vitória acredita que crime foi cometido por "conhecido"

>> "Muito meiga e educada", diz tia sobre a pequena Aysha Vitória

Em imagens enviadas à reportagem do Portal A TARDE , mostram a vítima dançando e sorrindo, quando vários homens aparecem exibindo os armamentos para a tela do celular. Em outro vídeo, mostra a vítima, já com outras roupas, morta, caída ao chão e com o celular na cintura.