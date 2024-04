Mulher é investigada por venda de postos de trabalho na Bahia | A TARDE

Uma mulher, investigada por venda ilegal de postos de trabalho em órgãos públicos da Bahia, teve os bens bloqueados nesta terça-feira, 16, durante a Operação SAC, deflagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), em Salvador. A mulher se passava por servidora pública e é suspeita de envolvimento no crime de estelionato. Ela ainda não foi presa, pois foram cumpridos apenas os mandados de busca e apreensão.

A investigada já foi funcionária terceirizada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), após ser aprovada no Processo Seletivo Simplificado do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Na casa dela, no bairro de Patamares, os policiais localizaram cartões bancários e celulares, que serão encaminhados à perícia.

Segundo as investigações, a suspeita utilizava uma camisa preta com a identificação de perito técnico para ter acesso aos órgãos públicos. Mais de 10 pessoas já foram vítimas da mulher que foi alvo da operação.

De acordo com a delegada titular da Deccor, Larissa Laje, além do bloqueio de contas, a polícia pediu pelas quebras dos sigilos bancários e fiscal da suspeita. As investigações continuam com o objetivo de identificar a participação de servidores e de terceiros na fraude, assim como saber o destino dos valores obtidos no delito.

"Algumas vítimas já foram ouvidas, uma delas teve um prejuízo de R$ 10 mil e o valor [total da fraude] já chega a mais de R$ 250 mil. Ela [a suspeita] dizia que a máquina do cartão estava com defeito, assim ela passava o cartão várias vezes e os valores se multiplicavam. As pessoas faziam empréstimos para pagar a ela", afirmou a delegada.