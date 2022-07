Mulher é morta a tiros em Mirantes de Periperi

Uma mulher, que ainda não teve o nome divulgado, foi morta a tiros na madrugada desta terça-feira, 26, dentro de casa, na localidade conhecida como Baixa do Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo informações preliminares, a vítima foi encontrada já sem vida, na rua 8 de Maio, por populares que acionaram a Polícia Militar (PMBA) e denunciaram o crime.

O local foi isolado para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA, que realizou perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.