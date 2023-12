Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em via pública de Salvador | A TARDE

Uma mulher de 44 anos foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira, 20, pelo ex-companheiro, em via pública, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A vítima foi identificada como Edjane da Silva Nascimento.



Segundo as informações preliminares, ela estava saindo do trabalho quando foi surpreendida pelo homem que atirou nela duas vezes.

Em imagens envidadas ao Portal A TARDE, que são muito fortes para serem exibidas, é possível ver a vítima ao chão. O homem também foi encontrado morto a pouco metros de distância.

Os dois se relacionaram por cerca de quatro anos, porém estavam separados há 1 mês. Os indícios apontam que o crime tenha sido cometido porque o homem, conhecido como Jaguaraci, não aceitou o fim da relação.

Agentes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica estão no local.

Mulher foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira, 20, pelo ex-companheiro | Foto: Reprodução/ Montagem A Tarde

Feminicídio na RMS

Este é o segundo caso semelhante em menos de 24h. Na terça-feira, uma mulher identificada como Larissa Equiceler Nunes, foi encontrada morta dentro de casa, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi esfaqueada pelo companheiro e não resistiu aos ferimentos. O homem também foi encontrado sem vida.