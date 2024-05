Mulher é morta após ser retirada de casa por grupo armado em Salvador | A TARDE

Após ser retirada de casa por um grupo armado nessa sexta-feira, 17, uma mulher de 25 anos foi morta a tiros no bairro Boa Vista do Lobato, no subúrbio de Salvador.

A vítima, segundo a Polícia Civil, foi identificada como Jailza Barbosa Souza. O crime aconteceu na Rua Padre Noberto Rodrigues. Até o momento, não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, que fica no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Publicações relacionadas