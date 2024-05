Mulher é morta com golpes de faca na Boca da Mata de Valéria | A TARDE

Uma mulher foi encontrada morta com golpes de faca em sua casa, na Boca da Mata de Valéria, na tarde deste sábado, 20.

Segundo informou policiais militares da 31ª CIPM, que foram acionados após receberem informação sobre o homicídio, o indivíduo apontado com o autor do crime foi detido. Informações do Valéria News apontam que o suspeito seria o filho da mulher. A polícia não confirmou a informação.

O DPT foi acionado para a realização da perícia e as circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.