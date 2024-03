Mulher é presa após matar marido durante briga no bairro da Liberdade | A TARDE

Uma mulher foi detida, suspeita de matar o companheiro a facadas após uma discussão dentro de um imóvel, na Ladeira da Graciosa, no bairro da Liberdade, que ocorreu na noite de sexta-feira, 1º.

De acordo com informações policiais, uma guarnição da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionar para averiguar a denúncia de um indivíduo atingido por golpe de arma branca.

Ao chegarem, os pms constataram o fato, sendo informados, por familiares do homem ferido, que a autora do golpe seria a companheira do mesmo, a qual apresentava lesões pelo corpo. Apesar de socorrido, o homem não resistiu aos ferimentos.

A mulher foi encaminhada para a UPA San Martin e, após atendimento médico, para a uma delegacia da Polícia Civil, que irá investigar as circunstâncias do ocorrido.