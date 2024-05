Mulher é presa com mais de 1 kg de maconha no ferry boat de Salvador | A TARDE

Uma mulher suspeita de tráfico de drogas foi presa no sábado, 27, no ferry boat que saiu de Salvador com destino a Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Policiais militares do do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador (CPRMS) realizavam uma operação no interior da embarcação antes da travessia. Ao ser abordada, foi encontrado em posse da mulher 1,3 kg de maconha em pacotes de aproximadamente 520g cada.

De acordo com o comandante do CPRMS, Antonio Magalhães, o objetivo da operação é retirar materiais ilícitos, como armas de drogas, de circulação. A suspeita foi encaminhada para a 19ª DT para o registro da ocorrência.