Mulher é presa em Salvador por tráfico internacional de drogas

Uma mulher de 27 anos foi presa pela Polícia Federal, nesta quarta-feira, 26, em Salvador, por suspeita de integrar uma quadrilha responsável por tráfico internacional de drogas. Ela foi conduzida à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, na capital baiana, após o cumprimento do mandado de prisão temporário. A investigada pode responder por crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico de drogas, com penas de até 35 anos de prisão.

A ação faz parte da operação 'Doze Malas', deflagrada na manhã desta quarta-feira, 26, com o intuito de aprofundar investigação em torno da prisão de oito passageiros por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Fortaleza no último dia 30 de abril deste ano, com malas similares contendo 23kg de cocaína escondidos em oito malas.



O inquérito da PF apontou indícios de que as amostras de droga nas bagagens diferentes tinham uma mesma característica química. A mulher, que mora em Salvador, seria vinculada a uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. A suspeita é que ela teria cooptado os presos em flagrante, organizado a viagem, bem como adquirido as passagens e estadia, além de ter monitorado a prática criminosa dos oito flagrados.

De acordo com a PF, há indícios de atuação da mulher em outra ação da organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas flagrado no próprio dia 30, em que quatro brasileiros foram presos em flagrante, em Lisboa (Portugal), por transportarem cocaína de Recife, escondidas nas quatro malas, com quantidades iguais às apreendidas em Fortaleza.



As investigações continuam, com análise do material apreendido e os acusados ficam à disposição da Justiça Federal.