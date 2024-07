Mulher é presa por tráfico internacional no Aeroporto de Salvador

Tabletes de haxixe foram encaminhados para a Polícia Federal - Foto: Divulgação | Receita Federal

Uma mulher de 36 anos foi presa na noite desta quarta-feira, 19, no Aeroporto Internacional de Salvador, por suspeita de tentar entrar no país com drogas. A passageira chegava de Lisboa em um voo da TAP.

De acordo com a Receita Federal, imagens obtidas no aparelho de raio-X evidenciaram a existência de pacotes suspeitos de maconha, que estavam em um fundo falso da bagagem, para ocultação da droga.

A passageira é natural de Goiás e foi presa em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Os tabletes de haxixe foram encaminhados para a Polícia Federal, que prosseguirá com a apuração do caso.