Mulher encontrada morta no Rio Vermelho era treinadora infantil | A TARDE

Encontrada morta no bairro do Rio Vermellho, no início da manhã da última sexta-feira, 1º, Gabriela Cristina Santos, de 41 anos, era moradora de Itaparica e passava férias em Salvador. O corpo dela foi encontrado com marcas de facadas.

Ela atuava como agente de limpeza pública pela prefeitura de Itaparica, na Região Metropolitana, e treinava um time de futebol infantil. Gabriela também era mãe de uma adolescente de 15 anos e uma jovem de 22.

Segundo a família da vítima, Gabriela estava em Salvador porque havia saído de férias da prefeitura na semana em que foi morta. Ela estava a passeio na capital baiana, algo que costumava fazer com frequência devido a proximidade de Itaparica, cerca de 1h de viagem.

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios de Proteção a Pessoa (DHPP) e imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas.