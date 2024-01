Mulher entra em trabalho de parto durante o 1º dia do Festival Virada | A TARDE

Era pra ser o primeiro dia de trabalho para a ambulante Jessica Conceição Moreira Silva, de 29 anos, no Festival Virada Salvador. Entretanto, um acontecimento imprevisível - ou não - impediu as vendas da jovem, na noite de quinta-feira, 28.

Jessica entrou em trabalho de parto durante a festa e precisou ser levada para uma unidade de saúde. Segundo informações da Secretaria Municipal, ela estava comercializando bebidas junto com o marido, José Carlos Silva, e a sogra, Cristiane Moreira, quando o fato aconteceu.

A trabalhadora foi atendida no módulo de saúde da Prefeitura que está em pleno funcionamento, 24h por dia, dentro da Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. Em seguida, foi regulada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a conduziu ao Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA), onde a criança nasceu poucas horas depois.

O bebê foi batizado com o nome de Arthur Samuel pelos pais. Apesar da correria, o parto do pequeno não foi surpresa para os pais, que se programaram para o momento, pois a gravidez já estava em estágio avançado. A vice-prefeita e secretária municipal da Saúde, Ana Paula Matos, acompanhou o caso dentro do módulo de saúde.

“A jovem Jéssica estava trabalhando no festival junto com o esposo e levou na bolsa itens do bebê, sabendo que se houvesse a necessidade teria uma estrutura no evento para acolhê-la. Isso mostra o quanto o nosso serviço passa credibilidade. É mais do que esperança, é confiança nos serviços municipais”, contou.

Jessica, que tinha histórico de pressão alta, precisou ser assistida com cuidado. “Ao entender o histórico da grávida, o Samu a conduziu para uma maternidade, mas a todo tempo os profissionais estavam realizando todo procedimento necessário. Parabéns a toda equipe em nome do coordenador central do Samu, Ivan Paiva, e muita vida e saúde ao pequeno”, declarou Ana Paula.

Além da ambulante, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou outros 41 atendimentos durante o Festival da Virada. Segundo o órgão, os números desta edição presentaram redução em relação ao primeiro dia de evento do ano passado.

Em 2022, foram registrados 96 atendimentos e procedimentos, o que representa uma diminuição de mais de 56% em relação à primeira noite deste ano.