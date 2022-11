Mulher fica ferida após carro capotar na BR-324, em Arraial do Retiro

Uma mulher de 30 anos, que não teve seu nome divulgado, ficou ferida no final da tarde deste sábado, 5, depois de perder o controle da direção e capotar seu veículo na BR-324, na região do Arraial do Retiro, em Salvador.

Segundo informações preliminares, chovia muito e a visibilidade estava comprometida no momento do acidente. A condutora do veículo de modelo Renault/Sandero teria tentado desviar de uma poça de água quando perdeu o controle do corro e capotou na rodovia.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros ainda no local do acidente. Com sangramento nasal e alguns ferimentos na região da boca, seu estado de saúde foi considerado estável e ela não precisou ser encaminhada para uma unidade médica.