Mulher fica ferida após carro colidir com ônibus no Caminho de Areia

Uma mulher ficou ferida após o carro em que ela estava bater na lateral de um ônibus na madrugada desta terça-feira, 1º, no Caminho de Areia, em Salvador.

De acordo com informações iniciais, o motorista estaria embriagado e bateu no ônibus em frente a uma garagem que fica no Caminho de Areia. A mulher teria ficado presa no veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não confirmou se foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), entre às 19h de segunda-feira, 31, até às 6h59 desta terça-feira, 1º, foram registrados 4 acidentes com 3 vítima não-fatais.

Reprodução | Redes Sociais