Mulher foge de abuso sexual de motorista por aplicativo em Salvador | A TARDE

Uma jovem, que não teve a identidade revelada, pulou de um carro após sofrer uma tentativa de abuso sexual praticada por um motorista por aplicativo. O caso aconteceu na madrugada de domingo, 12, em Salvador. A vítima estava em uma festa de formatura no Horto Florestal e solicitou a viagem para voltar para casa, em São Marcos.

De acordo com o relato, a jovem teria dormido no veículo e quando acordo, o motorista já estava sem roupa tentando atacá-la. Ela contou que conseguiu abrir a porta e pular do veículo, deixando para trás a sua bolsa, com aparelho celular e documentos.

A jovem caminhou até uma estação de metrô na região da Avenida Paralela e contou com ajuda de agentes de segurança da concessionária CCR Metrô Bahia. Em seguida, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos.

A Uber, empresa que intermediou a corrida por aplicativo, enviou nota à imprensa classificando o caso como inaceitável. Também contou que o motorista teve sua conta desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio.

O caso será investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, que já realiza diligências para tentar prender o motorista.

Veja nota da Uber na íntegra:

"A Uber considera inaceitável qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater e denunciar casos de assédio e violência. O motorista teve sua conta desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. A Uber se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações. A empresa defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. Por isso, desde 2018 a empresa mantém o compromisso de participar ativamente do enfrentamento da violência contra a mulher e segue investindo constantemente em conteúdos educativos contra o assédio para motoristas.

Em conjunto com o Instituto Promundo, foi lançado o Podcast de Respeito. A empresa também lançou uma campanha educativa de combate ao assédio em parceria com o MeToo Brasil. Além disso, também em parceria com o MeToo, a plataforma possui um canal de suporte psicológico para apoiar vítimas de violência de gênero, que já foi disponibilizado para a usuária. Segurança é uma prioridade para a Uber e inúmeras ferramentas atuam antes, durante e depois das viagens para torná-las mais tranquilas, como, por exemplo, o compartilhamento de localização, gravação de áudio, gravação de vídeo, detecção de linguagem imprópria no chat, botão de ligar para a polícia, entre outros.”