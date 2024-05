Mulher morre queimada após briga com a cunhada em Salvador | A TARDE

Uma mulher de 18 anos morreu nesta segunda-feira, 13, em Salvador, após ser queimada com água quente pela cunhada, de 16 anos. A vítima foi identificada como Edvania Brito Lima.

Segundo testemunhas, o crime teria sido motivado por causa de uma calcinha. Edvania chegou a ser internada com queimaduras de terceiro grau no Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE) no dia 5 de maio, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota divulgada pela Polícia Civil, a 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) afirmou que está apurando a lesão corporal seguida de morte.

Confira a nota da Polícia Civil

A 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) já está apurando a lesão corporal seguida de morte que vitimou Edvania Brito Lima, de 18 anos. De acordo com o registro realizado na unidade policial na tarde de segunda-feira (13), Edvania estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE) desde 5 de maio, quando deu entrada com queimaduras provocadas por água quente. As guias periciais foram expedidas e oitivas e diligências estão sendo realizadas para esclarecer o crime, que já tem indicativo de autoria.

