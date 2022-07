Mulher rouba ônibus usando sandália como 'arma' em Salvador

Os assaltos a ônibus em Salvador já fazem parte do cotidiano da cidade, mas na última quinta-feira, 7, uma maneira incomum de cometer o crime foi registrada na capital baiana. Uma mulher foi presa em flagrante ao roubar passageiros de um coletivo no Vale do Ogunjá. Só que ela usava uma sandália por baixo da blusa para simular uma arma.

A mulher foi presa por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), que faziam rondas na região. Esse não foi seu primeiro assalto a ônibus, já que ela havia praticado roubos nas regiões da Barra e da Bonocô. Com a suspeita, foram encontrados três aparelhos celulares e dois relógios.

A mulher foi encaminhada para a sede do Gerrc, em seguida passou por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiada à disposição da Justiça.

O material recuperado, foi devolvido para as vítimas, mediante apresentação de nota fiscal.