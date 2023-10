Mulher suspeita de matar vizinho em bar de Salvador é solta | A TARDE

A mulher que foi presa em flagrante por suspeita de esfaquear o vizinho após uma discussão em um bar de Salvador foi solta durante a audiência de custódia, realizada na quarta-feira, 11. O caso aconteceu no sábado, 7, no bairro Alto do Cabrito.

Em depoimento à policia, Débora Regina Ferreira de Araújo contou que há uma década morava próximo a Jimmy de Oliveira Dias, conhecido como "Do Pastel". O homem vendia salgados na região e frequentava o mesmo bar que a suspeita.

Há cerca de um mês, Débora e "Do Pastel" se encontraram em uma praça. Após sentarem no mesmo banco, ele teria passado as mãos nos seios da mulher, conforme depoimento dela. A suspeita repreendeu o homem, que a xingou. Desde então, sempre que ela e a vítima se encontravam, os dois trocavam ofensas.

No sábado, dia do crime, a suspeita estava bebendo no bar, quando Jimmy chegou com uma caixa de salgados e a colocou em cima do balcão. Ela foi até a caixa e fingiu que pegaria um dos quitutes. "Do Pastel" não gostou da atitude e uma confusão se iniciou no bar.

Conforme testemunhas, os vizinhos trocaram empurrões e xingamentos, até que a mulher foi até a casa onde morava, pegou uma faca, e atacou o vendedor de salgados no momento em que ele saiu do bar.

Jimmy de Oliveira foi ferido no peito. Ele foi socorrido por vizinhos para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Horas depois, a suspeita foi encontrada e presa em flagrante.