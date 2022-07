Mulher trans é assassinada a facadas na região do Largo do Tanque

Uma mulher trans, de 32 anos, foi assassinada a facadas nesta terça-feira, 26, na região do Largo no Tanque, em Salvador. As informações apontam que a vítima trabalhava com a venda de rifas.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), a mulher que não teve a identidade revelada estava em um ponto de ônibus quando foi abordada por um homem que chegou em uma motocicleta e a golpeou.

Logo após de ser atingida, a vítima foi levada para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), no bairro do Pau Miúdo, porém já chegou morta na unidade de saúde.

Ainda não se sabe o que teria motivado o homicídio. Até o momento, ninguém foi preso pelo ato criminoso.