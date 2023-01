Mulheres brigam com direito a mordida no rosto em academia

Duas mulheres entraram em luta corporal dentro da academia Smart Fit, do bairro da Ribeira, em Salvador. O caso aconteceu na noite de sábado, 16.

Clientes do estabelecimento registraram a luta entre as duas através do celular. Durante a briga, uma das mulheres chegou a morder o rosto da outra.

No vídeo ainda é possível ver o tumulto em volta das duas e as pessoas da academia em volta. Funcionários e clientes tentaram separar as desordeiras e as imagens chegaram a flagrar mulher que mordeu a outra com o sangue na boca.

A Polícia Militar informou que a 17ª Companhia Independente não foi acionada para a ocorrência. Em nota, a Smart Fit lamentou o ocorrido e afirmou que não tolera agressões e atitudes desrespeitosas. A empresa também salientou que já tomou as devidas providências, sem revelar detalhes.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil para saber se houve registro do caso. Aguardamos resposta.

null Reprodução