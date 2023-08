Mulheres participam de projeto de capacitação em construção civil

Olhar atento, concentração e muita vontade de aprender. Renata da Silva, de 30 anos, escuta atentamente as instruções de seu monitor. Ela é uma das vinte mulheres que fazem parte do projeto MD Social, da empresa Moura Dubeux. A iniciativa tem o intuito de capacitar mulheres para o mercado de trabalho da Construção Civil.

"É importante a gente conquistar cada vez mais espaço nas obras e a gente vem lutando e essa oportunidade vai ser maravilhosa para abrir portas para outras mulheres", disse Renata, que ainda falou sobre as dificuldades que enfrenta para romper as barreiras do preconceito de uma profissão chamada de "coisa para homem".

"As obras pegam mais homem, né? Então, acham que é trabalho para homem. Para você entrar tem que ter um grupo que lute por aquilo. Porque você chegando na porta e pedindo não vai. Dizem sempre que vai ter vaga no futuro, mas nunca tinha. Dizem que não tinha mulheres em obra e que a dificuldade do banheiro também, entendeu?", contou.

Entre os presentes no encerramento do primeiro curso ministrado em Salvador, estava o presidente regional da empresa, Fernando Amorim. Ele salientou a importância da representação feminina, não só nas obras, como no mercado em geral.

"A nossa meta era aumentar o número das mulheres nos cargos de gestão altas, os maiores salários da empresa, e a gente conseguiu na primeira fase do projeto ter essa participação feminina nos cargos altos de gestão, chegando hoje a 40 % e vamos atingir 50 % da nossa meta. E nas obras, a gente está agora, a gente começou exatamente a atacar e priorizar essa pauta feminina de obras, que é um ambiente, tradicionalmente dominado pelos homens. Começamos em outros estados e já dobramos o número de mulheres trabalhando nas obras no primeiro semestre, efetivadas, mas é muito pouco ainda", disse.

Nessa primeira etapa, a empresa vai formar turma de qualificação para os serviços de Carpintaria e Execução de Alvenaria para blocos de Concreto, uma oportunidade de aprender, dentro de uma obra, como funciona na prática conceitos trabalhados.

Em Salvador, a iniciativa faz parte do projeto MD Social, que visa qualificar pessoas para a possibilidade de ingressar ou voltar ao mercado de trabalho na construção civil, contribuindo para o empoderamento, inclusão social, autonomia, dignidade e novas perspectivas de futuro. Os cursos acontecem no empreendimento Olhar Caminho das Árvores, obra em andamento da empresa.

Fernando Amorim, diretor da Moura Dubeux, conversando com a secretária Fernanda Lordelo (SPMJ) | Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Entre as participantes do projeto MB Social, estão mulheres que fazem parte do "Marias" iniciativa da Secretaria de Política Para Mulheres, Infância e Juventude, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia (Senai Bahia) e tem o objetivo de promover ações de aperfeiçoamento, qualificação e colocação profissional, por meio de cursos livres e gratuitos na área da construção civil, voltados, exclusivamente, para mulheres. O nome homenageia a primeira mestre de obras da Bahia, Maria do Amparo Xavier.

"O primeiro desafio do projeto foi efetivamente colocar essas mulheres fazendo os cursos. Elas precisavam acreditar que esse espaço da Constituição Civil também seria um espaço para elas. Então, como nós já estamos com mais de 600 formadas, isso já se consolidou e novas turmas serão abertas aí entre esse ano e o próximo. O nosso desafio agora é inseri -las no mercado, porque quando começamos a observar o número era muito baixo. Então, fizemos uma provocação [...], eu tenho um canteiro que eu estou com 20 mulheres, inclusive tem mulheres do Marias aqui", disse a chefe da pasta, Fernanda Lordelo.

O projeto Marias é uma iniciativa para a inserção de mulheres vítimas da violência e vulnerabilidade social no mercado de trabalho da construção civil.