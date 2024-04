Mulheres são presas após roubar barras de chocolate e shampoo | A TARDE

Policiais do Serviço de Inteligência (SI) da 14ª Delegacia Territorial (DT) da Barra prenderam, nesta terça-feira, 09, duas mulheres suspeitas de furtos e roubos em um hipermercado no Chame-Chame, bairro nobre de Salvador.

Duas facas utilizadas para praticar o crime e ameaçar seguranças do estabelecimento comercial foram apreendidas, bem como dezenas de barras de chocolate e produtos de perfumaria furtados. A dupla integra um grupo criminoso responsável por furtos e roubos em supermercados na região da Barra.

Segundo a polícia, a dupla foi flagrada no momento em que os investigadores estavam no local para apurar outro crime e foram acionados pelos seguranças. “Quando abordadas pelos funcionários no dia anterior, elas avisaram que retornariam e esfaqueariam os seguranças caso tentassem impedi-las de saírem do estabelecimento”, ressaltou a titular da 14ª DT/Barra, delegada Mariana Ouais.

Os produtos foram restituídos a as suspeitas autuadas em flagrante, ficando à disposição da Justiça e aguardando pela audiência de custódia.