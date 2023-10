Museu do Videogame chega à Bahia com mais de 350 aparelhos | A TARDE

O Parque Shopping da Bahia vai receber o museu de jogos eletrônicos entre os dias 7 e 22 de outubro. Com mais de 350 aparelhos de todas as gerações para exposição e jogos, o museu tem entrada gratuita.

A exposição conta com uma jornada cronológica e apresenta marcos históricos importantes na história dos videogames, passando pelo nascimentos dos jogos eletrônicos, os impactos desses aparelhos na cultura pop e a reinvenção dos consoles.

“Os videogames são parte importante desse processo de evolução tecnológica que vivemos nos últimos anos e seu impacto na cultura pop são um marco para entendermos essas transformações. Não só crianças, mas adultos de todas as idades vão se encantar com o museu”, pontua a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar.

Na programação, além da exposição, o público vai poder participar de uma série de torneios dos mais diferentes tipos: Guitar Hero, Just Dance, Bomba Patch, Mario Kart, Street Fight e, claro, para os amantes de futebol, o clássico FIFA na versão 2023, entre outros games.

As inscrições para os torneios serão disponibilizadas via aplicativo do Parque Shopping Bahia, sempre 1h30 antes da competição. Para fechar com chave de ouro a programação, em 22 de outubro, último dia do museu no shopping, um concurso de Cosplay vai movimentar o local.

O horário de visitação é das 15h às 21h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.