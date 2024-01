Museus no Pelourinho terão entrada gratuita nesta quarta-feira, 27 | A TARDE

Para se despedir de 2023 o “Uma Quarta de FreePelô” promove nesta quarta, 28 de dezembro, entrada de graça nos museus da rota e translado gratuito com vans da Estação do Metrô do Campo da Pólvora para o Pelourinho e vice versa, das 10h às 18h. O “Uma Quarta de FreePelô” entrou em acordo com várias instituições sediadas no Centro Histórico de Salvador e serão concedidas entradas gratuitas a visitantes, não só estudantes, mas ao público em geral.



São elas: a Associação Protetora dos Desvalidos – SPD, Casa do Benin, Casa do Carnaval, Centro Cultural Solar Ferrão, a própria Fundação Casa de Jorge Amado, Igreja de São Pedro dos Clérigos, Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Igreja Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão, Memorial das Baianas de Acarajé, Memorial da Medicina Brasileira, Museu da Gastronomia Baiana, Museu de Imprensa, Museu do Mar Aleixo Belov, Museu Eugênio Teixeira Leal, Museu Nacional de Enfermagem do Cofen – MuNEAN, Museu Tempostal e Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica. (lista das instituições com endereço logo abaixo)

Serviço:

Uma Quarta de FreePelô

Data: 28 de dezembro

Horário: a partir das 10h

Lugares para visitar

Associação Protetora dos Desvalidos - SPD

Endereço: Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 17

Horário: 9h às 16h

Casa do Benin

Endereço: Rua Padre Agostinho Gomes, nº 17 - Pelourinho

Horário: 10h às 17h

Casa do Carnaval

Praça Ramos de Queirós, s/n - Pelourinho

Horário: das 10h às 18h (entrada até as 17h)

Centro Cultural Solar Ferrão

Endereço: Rua Gregório de Mattos, 45 - Pelourinho

Horário: 10h às 16h

Igreja de São Pedro dos Clérigos

Endereço: Largo Terreiro de Jesus, s/n - Pelourinho

Horário: 08h às 12h e 13h às 17h

Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo

Endereço: Rua do Passo, nº 52A - Santo Antônio Além do Carmo

Horário: 9h às 16h

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

Largo do Pelourinho, s/n - Pelourinho

Horário: das 8h às 17h (entrada até as 17h)

Igreja Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão

Endereço: Largo Terreiro de Jesus, s/n - Pelourinho

Horário: 9h às 12h e das 13h às 15h

Memorial das Baianas de Acarajé

Endereço: Praça da Sé, s/n (próximo a Cruz Caída)

Horário: 9h às 17h

Memorial da Medicina Brasileira

Terreiro de Jesus, Pelourinho

Ref. Prédio da Faculdade de Medicina da Bahia

Horários de visitação: 9h,11h,14,15h e 16h

Museu da Gastronomia Baiana

Endereço: Largo do pelourinho, 13/19 - Pelourinho

Horário: 08h às 16h20 - visita guiada ao Complexo da Gastronomia Baiana nos horários de 14h e 15h.

Museu de Imprensa

Associação Baiana de Imprensa – Rua Guedes de Brito, 1 Praça da Sé, Salvador – Térreo do Edif. Ranulfo Oliveira, sede da ABI

Ref. Ao lado Prefeitura Bairro Brotas/Centro

Museu do Mar Aleixo Belov

Endereço: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, 2 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário: das 10h às 18h. (Última entrada às 17h)

Museu Eugênio Teixeira Leal

Endereço: Rua do Açouguinho, nº 01, Pelourinho

Horário: 9h às 18h

Museu Nacional de Enfermagem do Cofen - MuNEAN

Endereço: R. Maciel de Cima, 5 - Pelourinho

Horário: 10h às 17h

Museu Tempostal

Endereço: Rua Gregório de Mattos, 33 - térreo, Pelourinho

Horário: 10h às 16h

Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica

Endereço: Rua Frei Vicente, 3, Pelourinho

Horário: 10h às 16h

O “Uma Quarta de FreePelô é uma ação promovida pela Fundação Casa de Jorge Amado, por meio da Lei de Incentivo à Cultura pelo Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, na área de atuação da CCR Metrô Bahia.

Sobre o Instituto CCR - Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do Grupo CCR, com o objetivo de proporcionar transformação social nas regiões de suas concessões de rodovias, aeroportos e mobilidade. Os projetos do ICCR são implementados por meio de recursos próprios ou verbas incentivadas. Entre os projetos proprietários de impacto, merecem destaque: Caminhos para a Cidadania, que capacita mais de 3 mil professores em 1.600 escolas anualmente, e o Caminhos para a Saúde, que oferece atendimentos de saúde a caminhoneiros, motociclistas, ciclistas e passageiros de trens urbanos e metrôs. Seu foco são iniciativas nas frentes de Mobilidade e Cidades Sustentáveis, Cultura e Educação e Saúde e Segurança. Desde 2014, as ações do Instituto já beneficiaram mais de 15 milhões de pessoas. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.

Sobre a CCR Metrô Bahia - A CCR Metrô Bahia tem nove anos de operação na Bahia. São mais de 34km de extensão, duas linhas, 21 estações e nove terminais integrados, sendo oito deles administrados pela concessionária. O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já gerou um impacto positivo de R$ 11,1 bilhões na economia da Bahia e transporta cerca de 350 mil pessoas por dia. Desde a sua inauguração, já foram realizadas mais de 1,6 milhões de viagens, cerca de 28 milhões de quilômetros rodados e mais de 490 milhões de passageiros transportados. A CCR Metrô Bahia conta com cerca 1.370 colaboradores diretos e mais de 2.500 indiretos, e foi reconhecida pelo jornal O Estado de São Paulo como uma das 100 empresas mais influentes do Brasil em mobilidade no ano de 2023.

Sobre a Fundação Casa de Jorge Amado - Uma casa de palavras, fiel ao destino que lhe traçaram desde o início quando era apenas um sonho, a Fundação Casa de Jorge Amado — múltipla, inquieta, mutável e mutante, foi inaugurada a 7 de março de 1987 com a missão de preservar e difundir o trabalho do escritor Jorge Amado, garantindo a permanência de sua obra e assegurando-lhe a continuidade através da memória. Localizada no Centro Histórico de Salvado, a Casa abriga uma exposição permanente e o acervo do escritor. Lugar onde tudo acontece, a Instituição é ponto de referência na geografia cultural da cidade, realizando atendimento monitorado às escolas, seminários, oficinas, lançamentos de livros e discos e exposições. A Fundação é também responsável pelo Selo Casa de Palavras e pela realização da Festa Literária Internacional do Pelourinho-FLIPELÔ, considerada um dos principais eventos literários do país.