Mutirão de Cirurgias atinge meta diária de marcações

0 primeiro dia de outra etapa do Mutirão de Cirurgias, neste domingo, 30, no Centro Social Urbano (CSU) de Pernambués, atraiu um grande público em busca de marcar o procedimento.

A ação é destinada justamente para quem precisa realizar cirurgia de hérnia umbilical, epigástrica e inguinal, além de procedimentos de remoção do útero e de vesícula. O atendimento prossegue nesta segunda-feira, 31, das 8h às 17h.

O que se esperava era que pelo menos 1.000 procedimentos fossem marcados no total. No entanto, a meta de 500 senhas de marcação no primeiro dia foi atingida. Ainda assim, os atendimentos continuaram e outras cirurgias foram agendadas.



O atendimento começava com uma triagem, onde pessoas passaram por consulta com médico cirurgião e, para quem não apresentasse exames recentes, houve acesso a ultrassom, ECG (Eletrocardiograma) e exames de laboratórios.

Para o atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e Cartão do SUS. Após passar pelo processo, os pacientes saem com a cirurgia já agendada.

A secretária de Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana comemorou a parceria com o Governo Federal em mais uma etapa do projeto. O investimento total é de R$ 247,5 milhões, sendo R$ 220 milhões de investimento do Governo do Estado e R$ 27,5 milhões do Governo Federal.



“Nós temos uma grande demanda, mas também, por conta da pandemia, houve um represamento muito grande e, hoje, o que estamos fazendo junto com o governo federal é trabalhar para redução dessas filas”, explica Roberta Santana.

A previsão inicial do programa era de 79 mil cirurgias, porém o número já foi ultrapassado. Ao todo, foram realizados mais de 185 mil procedimentos em 89 unidades de saúde. O programa disponibiliza mais de 41 tipos de procedimentos como cirurgias de catarata, remoção de mioma, útero, vesícula, histerectomia, hérnias inguinais, umbilical, epigástrica dentre outros, nas especialidades de cirurgia geral, ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, cirurgia vascular, dentre outras.



O Mutirão de Cirurgias faz parte do Programa Estadual de Ampliação do acesso às cirurgias eletivas, que busca aumentar a oferta de procedimentos de média e alta complexidade, priorizando a demanda reprimida durante o pico da pandemia da Covid-19.