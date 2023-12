Mutirão para aplicação da vacina V10 em cães é realizado em Salvador | A TARDE

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis) promove um mutirão gratuito para aplicação da vacina V10 na segunda-feira, 18, e terça-, 19. A ação acontece no Parque São Bartolomeu, subúrbio de Salvador, a partir das 9h.

A ação acontece mediante distribuição de fichas. Serão distribuídas mil fichas por dia. Cada tutor pode vacinar até dois animais que serão atendidos por ordem de chegada.

Para o atendimento ser realizado é necessário documento oficial com foto do tutor, comprovante de residência de Salvador e cartão de vacinação do animal. A pasta estima a aplicação de 2 mil imunizantes.

O imunizante que pode custar até R$270 na rede privada possui dez tipos de antígenos que melhoram a qualidade de vida dos pets. A vacina V10 é considerada fundamental na prevenção de doenças como cinomose, parvovirose, coronavirose, adenovirose, parainfluenza, hepatite infecciosa canina. Além de quatro tipos de leptospirose, totalizando dez tipos de antígeno.