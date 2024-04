Na surdina, gasolina dispara em Salvador e já passa dos R$ 7 | A TARDE

Os soteropolitanos que preparem o bolso. A gasolina sofreu um reajuste nesta quinta-feira, 18, e o acréscimo já pode ser visto nos postos de combustíveis da capital baiana. Em imagens recebidas pelo Portal A TARDE é possível ver que os preços já ultrapassam os R$ 7.

Os preços veem sofrendo reajustes nos postos quase que semanalmente onde o combustível já chegou a ser vendido por R$ 5,63, depois R$ 5,95. Em nota enviada ao A TARDE, a Acelen confirmou o aumento e disse que o reajuste foi de 5,1% para as distribuidoras.

De acordo com a Acelen, os preços dos produtos da refinaria seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; a cotação do dólar e o frete, podendo variar para cima ou para baixo. A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado.