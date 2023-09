"Não vamos recuar", promete Werner após morte de PF

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, disse no início da tarde desta sexta-feira, 15, que as forças policiais da Bahia não irão recuar e nem descansar enquanto não acharem os responsáveis pelo assassinato do agente da Polícia Federal, Lucas Monteiro Caribé. Na operação, a agente federal Hosannah Caria Carneiro e o policial civil Vockton Carvalho também ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Quatro suspeitos de integrar uma facção criminosa foram mortos durante o confronto.

"Um policial realmente querido. Nos solidarizamos também e desejamos uma rápida recuperação aos outros policiais envolvidos. Nós estávamos realizando uma operação na Valéria, uma região em disputa. Infelizmente, fazendo o enfrentamento à criminalidade, acabamos tendo essa situação em que um PF envolvido faleceu em confronto", explicou.

Sobre um dos criminosos que estavam em confronto, o "rei de espadas" do Baralho do Crime, Uélisson Neves Brito, conhecido como 'Cara Fina', foi um dos quatros homens mortos durante a operação.

"Continuamos realizando operações de inteligência e policiamento ostensivo na área, e assim permaneceremos. Pedimos que a população nos ajude de forma anônima no disque denúncia 181 ou 190. Outros que estão sendo procurados, não iremos fazer a divulgação dos nomes. Mas a mensagem é que não vamos descansar e continuaremos o enfrentamento ao crime e as facções responsáveis por mortes violentas em nosso estado. Não podemos deixar que o crime prospere na Bahia", afirmou.

O superintendente regional da Polícia Federal, Flávio Márcio Albergaria Silva lamentou o falecimento do agente e afirmou que o grupo criminoso vai receber uma resposta contundente. "Nossa solidariedade à família desse colega, um dia de luto na Polícia Federal. A PF está empregando todos os recursos humanos e tecnológicos para fazer o enfrentamento desses grupos criminosos que estão na Bahia. A ação prossegue e está em curso. Não iremos recuar enquanto não dermos uma resposta contundente a esse grupo criminoso", afirmou.