Natal de Salvador tem Casa de Papai Noel e shows; veja a programação | A TARDE

A programação do Natal de Salvador deste fim de semana conta com shows, desfiles e outras atrações. O desfile "As Folias de Papai Noel - Grande Cortejo" retorna ao Centro Histórico de Salvador neste sábado e domingo, 9 e 10 de dezembro, a partir das 18h30, misturando tradições natalinas com manifestações culturais baianas.

Cerca de 750 artistas participam do evento dividido em alas temáticas. A celebração começa com os "Brincantes", apresentando personagens de contos de fadas, palhaços e a Oficina de Frevos e Dobrados.

O segundo setor destaca as manifestações afro-baianas, incluindo a Corte de Negra Jô e capoeiristas. O terceiro momento destaca o talento baiano para a dança, envolvendo diversos estilos, do Balé Folclórico da Bahia ao street dance.

O desfile encerra celebrando a diversidade soteropolitana, com representações de profissões locais, artistas da noite, carrinhos de cafezinho e garis dançantes da Limpurb. Uma surpresa robótica conecta a tradição local ao mundo tecnológico, acompanhada por 80 percussionistas.

Além da parada natalina, o tenor Thiago Arancam se apresenta no sábado, 9, e o grupo Fat Family anima o público no domingo , 10. Nos dias 16, 17 e 23, o desfile continua com um cortejo reduzido, apresentando os Brincantes de Papai Noel.