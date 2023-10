Navio atraca em Salvador com blindados para a segurança da Bahia

O Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (A-140), maior navio brasileiro, atracou em Salvador nesta sexta-feira, 22, trazendo três veículos blindados da Polícia Federal para apoiar o combate das forças de seguranças da Bahia contra as organizações criminosas, em meio a um período de aumento da animosidade e de confrontos armados, em Salvador e região metropolitana.

Conforme apuração do Portal A TARDE, chegaram à Bahia três veículos blindados. Um de grande porte, denominado Scorpion, fabricado nos Emirados Árabes Unidos. Ele tem capacidade para 11 homens no ambiente interno, além de ser equipado com fuzil e metralhadora.

Além do Scorpion, também chegaram na Bahia outros dois caminhonetes blindadas menores, os chamados Vebot (veículo blindado de operações táticas). Os três veículos foram enviados do Rio de Janeiro na segunda-feira, 18, e o transporte foi realizado pela Marinha do Brasil.

Os veículos, utilizados por outras Superintendências Regionais, já estavam na programação da Polícia Federal. Os blindados serão utilizados por equipes do Comando de Operações Táticas (COT) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI).

"As viaturas já estavam definidas para reforçar o nosso trabalho. Não se trata de uma medida nova. Outros estados têm os seus blindados e agora a Bahia está sendo contemplada", explicou o Superintendente Regional da PF na Bahia, Flávio Albergaria.

Exposição

A Marinha do Brasil (MB) abrirá três navios da Esquadra para visitação pública, no próximo domingo, 24, das 9h às 16h, no Porto de Salvador. O acesso será realizado pelo Terminal Marítimo de Salvador Contermas.

Nessa oportunidade, o público poderá conhecer o Capitânia da Esquadra brasileira, principal navio da MB, o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (A-140), além das Fragatas “Constituição” (F42) e “União” (F45), que ficam sediados na cidade do Rio de Janeiro.

A vinda à capital baiana integra a Operação “Tropicalex”, na qual são realizados exercícios de maior complexidade e intensidade, ampliando os níveis de treinamento das tripulações dos navios, submarinos e aeronaves em todos os ambientes da guerra moderna.

As visitações aos navios da Marinha têm sido um sucesso em Salvador. Em agosto, mais de 16 mil pessoas estiveram no Navio-Veleiro “Cisne Branco”.