"Nos realizamos plenamente", avalia diretor no encerramento da CASACOR

A 27ª edição da CASACOR Bahia chegou ao fim neste domingo, 24, quando uma cerimônia homenageou os vencedores do troféu Pandora CASACOR 2023. Desde a abertura, em julho, centenas de pessoas visitaram os 38 ambientes assinados por 37 profissionais.

O diretor e curador da mostra Carlos Amorim afirmou ao Portal A TARDE que o sentimento é de realização total. Ele frisou que esta edição foi a maior e melhor de todos os tempos.

"Tivemos uma resposta de público extraordinária, transcorremos 60 dias de evento praticamente sem qualquer tipo de problema e batemos todos os recordes de público que nós já tínhamos tido em CASACOR".

Ele explica que o troféu Pandora é uma homenagem a Sizeninha Simões, foi uma das primeiras decoradoras da Bahia.

"E sendo uma das pioneiras ela foi uma das mais visíveis, ilustres. Ela tinha muita visibilidade e ela levou e levou o patamar da decoração na Bahia prum nível muito alto. Nós vamos premiar os melhores ambientes pelo júri técnico composto por mim, por Cristina Calumbi, Lívia Pedreira, presidente do Conselho Curador da CASACOR, Pedro Ariel, que é do Conselho Curador da Casa Cor, e Matheus Freitas, que é engenheiro da Casa Cor e o prêmio do dos profissionais".

Carlos revela que alguns detalhes da edição de 2024 já estão definidos, a exemplo do local, que segue no Casarão da Família Ribeiro Lima, no Caminho das Árvores.

"Os espaços têm que ser funcionais e em 2024 nós voltamos para o Casarão e vamos fazer dele uma casa acesa, viva em todos os seus ambientes. A gente a gente abre no dia quatro de julho".