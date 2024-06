Nova arena esportiva é inaugurada em Paripe; saiba detalhes | A TARDE

A Prefeitura de Salvador inaugurou na manhã deste sábado, 1, a nova Arena Pela Porco, em Paripe, e chegou a 46 campos com gramado sintético entregues desde 2021 na capital baiana. A meta da gestão municipal é atingir a marca de 100 campos sintéticos até o final deste ano, de acordo com o prefeito Bruno Reis, que participou da entrega deste final de semana ao lado do secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.

Segundo Bruno Reis, outros 49 campos estão com obras em execução para ganharem gramado sintético. O prefeito ressaltou que, quando chegar à marca de 100 campos, Salvador será a cidade do Brasil com mais campos públicos com gramado sintético. Ele salientou também que o esporte é uma ferramenta de inclusão e transformação social.

“Antes, era comum que a Prefeitura do passado apenas passasse uma máquina nos campos a pedido da comunidade. Com o tempo, adquirimos a capacidade de inaugurar novos sonhos, agora com luzes, arquibancadas e, mais recentemente, com grama sintética. Antes, víamos campos particulares na cidade onde as pessoas tinham que pagar para utilizá-los. Nós mudamos isso: esses campos são públicos. As crianças que participam de escolinhas de futebol não precisarão pagar nada. A comunidade só precisará cuidar dos espaços”, salientou.

“Nunca se investiu tanto no esporte como estamos fazendo em nossa cidade, em parceria com clubes como o Bahia e o Vitória, em diversos campos. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, mantendo as pessoas longe das drogas. Esporte é foco e disciplina, é saúde. É por isso que estamos investindo tanto e continuaremos investindo ainda mais, seja em diversos campos e praças, seja na construção de grandes equipamentos, como a Arena Multiuso, o Balbinão, na Boca do Rio”, acrescentou.

O investimento na Arena Pela Porco foi de R$1,33 milhão. A intervenção envolveu, além da instalação da grama sintética, construção de mureta, vestiário, reforma de arquibancada, implantação de novos alambrados, traves, redes e cobertura, dentre outros serviços, para deixar o espaço totalmente preparado para ser utilizado pela população.

“A Prefeitura de Salvador investe na requalificação dos seus campos de futebol. Salvador possui mais de 500 campos que, além de oferecerem lazer, promovem interação social nas comunidades. Este é o 46º campo sintético, proporcionando uma nova configuração urbanística e uma nova opção de lazer para esta comunidade. Muitas vezes, o campo é a única opção de lazer disponível. Hoje, na Arena Pela Porco, em Paripe, a comunidade está muito feliz. Esperamos que essa iniciativa não só incentive a prática esportiva contínua, mas também revele novos talentos esportivos”, disse o secretário Júnior Magalhães.

Melhorias

O operador de máquinas de embalagem Rodrigo Santos, de 29 anos, comemorou a nova arena. “Essa arena vai proporcionar muito lazer. Tenho certeza de que ela vai atrair mais pessoas para cá. Na verdade, ela já está chamando muita gente. Antes, aqui era só barro. Quando chovia, não havia condições de jogo. Hoje, estamos vendo esse espetáculo de campo”, afirmou ele, que é morador de Fazenda Coutos.

O comerciante Marcos Alves, 50 anos, trabalha ao lado do campo e disse que o novo equipamento vai trazer melhorias para a comunidade. “Eu mesmo tenho um comércio ao redor do campo. A pavimentação realizada aqui proporcionou uma melhor qualidade de vida. A Prefeitura resolveu o problema do esgoto. Antes, sofríamos com muita muriçoca. A drenagem no fundo do campo também melhorou bastante, beneficiando a comunidade e ajudando, inclusive, a combater a dengue. Essas melhorias são um grande alívio para nós”, disse.

