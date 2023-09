Nova campanha do Detran ‘assusta’ na Av. Paralela

A mais nova campanha do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) de conscientização quanto a segurança viária está de “assustar”. O órgão instalou o “monstro” do trânsito na avenida Paralela.

O totem gigante feito em sucata está instalado em frente ao antigo Bahia Café Hall como uma forma de alertar condutores e transeuntes para o tráfego consciente.

Com o lema “Não seja um monstro no trânsito”, a campanha integra as ações do Detran no mês em que será celebrada a Semana Nacional do Trânsito.

Rodrigo Pimentel, diretor geral do Detran, destacou que esse teor lúdico “pretende levar a discussão para o seio familiar, partindo da infância para chegar às famílias”, disse. “O trânsito vive uma pandemia silenciosa e a ideia é trazer essa consciência”.

Além da instalação do monstro, houve ainda uma blitz educativa para conscientizar condutores sobre a segurança ao volante.

O totem tem 6 metros e pesa cerca de 800kg. O ícone da campanha da Semana Nacional de Trânsito é uma obra do artista plástico Silvio Roberto Andrade.

“Foi um processo que durou dois meses de execução. O monstro é foi feito inteiramente em sucata, em material reciclado. Ele foi construído em aço e a armadura dele é toda feita de material de carro batido”, conta o artista.

Silvio destaca que vai ser importante para conscientizar o povo “sobre bebida, uso de celular, evitar o perigo no trânsito pois ele pode ser a próxima vítima”, disse.

A peça deve permanecer instalada na Av. Paralela pelos próximos dois meses e, em breve, a população vai poder ajudar a escolher o nome do Monstro do Trânsito por meio de uma ação que ocorrerá na página oficial do Detran Bahia no instagram (@detranbahia).