Nova edição do Câmara Itinerante ocorre no bairro de Paripe | A TARDE

Uma edição do projeto Câmara Itinerante aconteceu nesta segunda-feira, 27, no Colégio Estadual Barros Barreto, na rua da Austrália, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O coordenador do projeto é o vereador Luiz Carlos Suíca (PT).

De acordo com o presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), o objetivo do projeto “é aproximar, ainda mais, a Câmara de Salvador das comunidades. E o Subúrbio Ferroviário necessita de melhorias de equipamentos e serviços públicos de diferentes esferas governamentais. E também é papel do vereador levar essas demandas para o Executivo. Portanto, o Câmara Itinerante é uma ótima oportunidade de debate em prol da melhoria da qualidade de vida da população”.



Já Suíca afirmou que este projeto é realizado em parceria com a Escola do Legislativo, dirigida pela vereadora Marta Rodrigues (PT). “Neste espaço conseguimos dar voz e vez às lideranças que representam as associações das localidades, intercalando com colocações dos vereadores”, frisou o parlamentar.



As lideranças do Subúrbio Ferroviário também elogiaram a atuação dos vereadores Luiz Carlos Suica (PT), Isnard Araújo (PL), Marta Rodrigues (PT), Augusto Vasconcelos (PcdoB), Randerson Leal (PDT) e Hélio Ferreira (PcdoB) em prol da população dos bairros que integram essa região de Salvador.



A edição atual do projeto Câmara Itinerante contemplou 16 localidades: Alto da Terezinha, Coutos, Fazenda Coutos, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Itacaranha, Nova Constituinte, Paripe, Periperi, Plataforma, Praia Grande, Rio Sena, São João do Cabrito, São Tomé e Lobato.