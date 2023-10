Nova linha do BRT entrará em operação a partir deste sábado

O BRT Salvador colocará em funcionamento uma nova linha a partir deste sábado, 30. A B3 fará o trajeto entre a região da rodoviária e a orla da Pituba, passando pelo Caminho das Árvores e pela Av. Paulo Vi.

Segundo estimativa, a nova linha fará, em média, mais de 140 viagens por dia. No total, 22 veículos serão utilizados para fazer o trajeto. O secretário de mobilidade, Fabrizzio Müller, celebrou o ganho para os passageiros após o avanço do equipamento.

“Esta nova linha passará por um dos locais mais movimentados da região central, melhorando o deslocamento das pessoas que utilizam o transporte público no Caminho das Árvores e Paulo VI. Com isso, ele não precisará mais esperar por vários minutos pelo seu ônibus, uma vez que com o BRT ele terá um atendimento muito mais rápido, podendo completar sua viagem através da integração”, disse.

A B3 sairá da Estação Rodoviária do BRT, nas proximidades do Shopping da Bahia. Em seguida, passará pelo início da Av. Tancredo Neves e entrará para o Caminho das Árvores por meio da Alameda das Espatódeas, seguindo pelo bairro através da Rua do Jaracatiá.

Percurso

Ao longo de parte do trajeto, o modal seguirá em trânsito misto, permitindo aos usuários descerem nos pontos em que já estão acostumados. Serão nove paradas até a chegada à orla, como, por exemplo, na esquina com a Rua Prof. Milton Cayres de Brito, próximo ao jornal A Tarde; no Colégio Militar; na Rua Bahia, próximo à Praça Marconi; e em frente ao Teatro Jorge Amado, entre outros.

Com a integração através do Salvador Card, o passageiro pode utilizar até três modais diferentes pagando apenas uma única tarifa de transporte, um diferencial da capital baiana para as demais. O usuário pode, por exemplo, combinar o metrô com o BRT para agilizar o seu deslocamento diário. O embarque fora das estações do BRT segue apenas com pagamento através do cartão de integração, não sendo aceito o pagamento em espécie.