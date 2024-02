Nova sede do Caps Gregório de Matos é inaugurada no Pelourinho | A TARDE

A nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Gregório de Matos, situada na Rua Frei Vicente, foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, 15, no Pelourinho.

A unidade funcionava em uma estrutura menor, e, agora, passa a ter capacidade de atendimento ampliada em 68%, garantindo assistência para cerca de 840 pacientes por mês.

O novo equipamento contou com um investimento de R$ 2,8 milhões, entre obras físicas, equipamentos e manutenção dos serviços. No local, os pacientes de 54 localidades de Salvador que fazem parte do Distrito de Saúde do Centro Histórico encontram acolhimento inicial, atendimento individual, atendimento em grupo, atendimento para familiar, atendimento domiciliar, atendimento à crise, além de ações de reabilitação psicossocial.

A unidade é especializada no acompanhamento de pessoas que enfrentam problemas decorrentes do uso prejudicial de álcool, crack e outras drogas, assim como aqueles com comorbidades psíquicas associadas, incluindo adultos, adolescentes e crianças de ambos os sexos. O serviço prioriza o atendimento a gestantes, crianças, adolescentes e idosos que fazem uso prejudicial de drogas.

A equipe do Caps é composta por 29 profissionais, entre agentes sociais, psicólogos, educadores, enfermeiros, profissionais de educação física, diretores de serviços de saúde, analista de informação em saúde, médicos clínico e psiquiatra, técnico de enfermagem e assistente social. O horário de funcionamento da unidade é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Convênio

O serviço do Caps funciona através de um convênio firmado pela Secretaria estadual da Saúde (Sesab) com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), no valor anual de R$ 2,3 milhões, que viabiliza a contratação de serviço de gestão da unidade com o intuito de capacitar e formar profissionais especializados.

As novas unidades serão construídas dentro do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado da Bahia - Prosus Il, que está sendo elaborado pela Sesab em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Na primeira fase da iniciativa, foram entregues, nos anos de 2019 e 2020, dez Caps. Todas essas unidades reforçam a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da Bahia, que, hoje, conta com 299 Caps, sendo nove sob gestão estadual.