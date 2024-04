Novas escolas serão construídas na comunidade de Alto das Pombas | A TARDE

A prefeitura de Salvador vai reconstruir novas unidades de ensino no Alto das Pombas. A ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira, 10, pelo gestor municipal Bruno Reis (União), para as obras na Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima e do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tertuliano de Goes.

“Me lembro que, durante as minhas caminhadas aqui pelo Alto das Pombas quando ainda era vice-prefeito, que a nossa diretora Karen e a nossa diretora Tarry me chamaram para entrar nas escolas e pediram que a gente mudasse essa realidade”, disse Bruno Reis.

As obras terão um investimento de quase R$9 milhões e, além de uma infraestrutura mais completa e moderna, as duas unidades de ensino terão a ampliação do número de vagas, para receber mais crianças do Alto das Pombas.

O Cmei Tertuliano de Goes atenderá 125 alunos por turno, e a Nossa Senhora de Fátima, 198 estudantes por turno.

As duas unidades escolares terão salas de aula climatizadas, acessibilidade total, sala de leitura, refeitório, sanitários preparados para PCD, quadra coberta com vestiário, parque infantil, cozinha com triagem de alimentos, sala multiuso, auditório e mais uma série de ambientes que vão garantir conforto e segurança à comunidade escolar.

Titular da Smed, Thiago Dantas disse que os dois projetos foram construídos em diálogo com a comunidade, que preferiu manter as duas unidades em vez de concentrá-las numa única estrutura maior.

“Esse é um investimento importante na educação da comunidade, um projeto feito, como são todos, com absoluto respeito e ouvindo os moradores. Eles fizeram considerações que consideramos importantes e manteremos duas escolas, uma de Educação Infantil e outra de Fundamental I”, concluiu.