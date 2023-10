Novas inscrições do Horta em Casa começam nesta quarta-feira | A TARDE

Começam às 8h desta quarta-feira, 18, as novas inscrições para o Programa Horta em Casa. Promovida pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), a iniciativa terá inscrições encerradas às 23h59 desta quinta-feira, 19. O resultado será divulgado nesta sexta-feira, 20.



Os interessados, exceto ex-contemplados ou servidores públicos, devem fazer a inscrição através do site da Secis, anexando cópias do RG (frente e verso) e do comprovante de residência.

Serão contempladas as 100 primeiras pessoas inscritas que apresentarem a documentação correta, que sejam residentes em Salvador e que tenham idade mínima de 18 anos.

Os selecionados serão contemplados com o kit contendo mudas de hortaliças, terra adubada, borrifador e jardineira. Além disso, os beneficiados participam do treinamento virtual para orientar no cultivo dos vegetais, com turmas iniciadas na segunda-feira da próxima semana, dia 23.