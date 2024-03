Novo bloqueio na Av. Centenário causa lentidão no trânsito | A TARDE

O trecho da Avenida Centenário que fica próximo ao viaduto Rômulo Almeida, na região do Dique do Tororó, em Salvador, foi bloqueado no último domingo, 25, o que causa lentidão no trânsito nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 26, na região.

De acordo com Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição é necessária para avanço das obras do BRT. Com isso, o trecho da via que margeia o Dique funcionará em sentido duplo. Agentes da autarquia estão no local para orientar os motoristas.

Com o bloqueio, condutores oriundos da Avenida Vasco da Gama, sentido Barris, podem acessar a via passando por debaixo do viaduto. Já os condutores no sentido contrário, vindos da região da Centenário, podem pegar um desvio para acessar a via que margeia o Dique, seguir sob o viaduto Rômulo Almeida, de onde podem chegar na Av. Vasco da Gama, ou, também, seguir por cima do viaduto.

A previsão é que o trecho fique bloqueado até o final de março. Nesse período, agentes da Transalvador vão intensificar a atuação no local para ordenar o trânsito e orientar condutores e pedestres.