Novo comandante do Exército celebra chegada na 6ª Região Militar | A TARDE

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, no 19° Batalhão de Caçadores, no Bairro do Cabula, em Salvador, a troca de comando do exército na Bahia. Na ocasião, o general Marcelo Arantes Guedon passou o comando da 6ª Região Militar, onde esteve por dois anos, para o general André Luiz Aguiar Ribeiro.

O evento foi presidido pelo ministro da Defesa José Mucio Monteiro Filho e contou com a presença do Comandante Militar do Nordeste, General de Exército, Kleber Nunes Vasconcellos, além de outras autoridades civis municipais e estaduais.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o general Marcelo Arantes Guedon falou sobre a despedida e destacou o trabalho realizado nos últimos dois anos no comando da 6ª Região Militar, que compreende os estados da Bahia e Sergipe.

"Foi um saldo de muita construção de pontes, de conhecer melhor instituições, de fortalecer laços que já existiam. Acho que esse saldo é totalmente positivo. Saio admirado da capacidade que tem a Bahia e Sergipe, o povo dessa região. Sair sempre deixa um pouquinho de saudade, a despedida é uma palavra que não é tão boa, então substituo por agradecimento. Estarei sempre pronto naquilo que estiver ao meu alcance para ajudar essa região especial do Brasil", afirmou.

Novo comandante da 6ª Região Militar, o general André Luiz Aguiar Ribeiro celebrou o retorno para Salvador e destacou a importância do cerimonial militar, que ocorreu durante a passagem de comando, nesta quinta-feira.

"Essa cerimônia faz parte de um cerimonial militar, mas ela possui uma característica de impessoalidade, de afetividade. Eu realmente fico muito feliz, a minha esposa, que é soteropolitana, a quem eu conheci aqui no ano de 1992. Nós estamos muito felizes com esse retorno e eu tenho certeza que o trabalho vai ser profícuo ao longo do período que eu tenho pela frente", apontou.

Comandante militar do Nordeste, o general de Exército, Kleber Nunes Vasconcellos, enalteceu o evento e a mudança do comando militar na região.

"Para mim é muito mais do que obrigação, é gratidão, respeito, atenção a dois companheiros, um que sai e um que chega no comando da 6ª Região Militar, para continuar conduzindo o destino do exército brasileiro nos estados da Bahia e de Sergipe", finalizou.